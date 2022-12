Ospite in un recente episodio del podcst 2 Bears, 1 Cave, Quentin Tarantino ha rivelato di aver rifiutato Johnny Depp per Pulp Fiction

Da qualche mese sul web è apparso il cast originale di attori che Quentin Tarantino aveva pensato per il suo Pulp Fiction (qui per vederlo). Tra i molti nomi presenti uno di quelli che ha maggiormente spiccato è stato quello di Johnny Depp, in lizza per interpretare il ruolo di Pumpkin, poi andato a Tim Roth. Ospite in un recente episodio del podcst 2 Bears, 1 Cave, il regista ha parlato di questa lista e dei motivi per i quali alla fine Depp non ha fatto parte del cast di Pulp Fiction.

Su internet c’è una voce che gira sulla mia lista dei desideri per il cast di Pulp Fiction. Non sapevo esattamente chi volevo che interpretassee questa o quella parte, quindi ho scritto una lista gigantesca con un sacco di nomi. Volevo che fossero tutti pre-approvati perchè non sapevo se avrebbe funzionato, se mi sarebbe piaciuta l’atmosfera con una determinata persona o se avrebbe fatto un buon lavoro, ma volevo comunque farli approvare.