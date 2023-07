News Adriana Chechik lascia il Porno e si trasforma in una IA L'attrice Porno Adriana Chechik ha dovuto lasciare il suo lavoro dopo essersi rotta la schiena Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Adriana Chechik, celeberrima star del cinema Porno ha recentemente subito un terribile infortunio alla schiena quando è atterrata goffamente in una piscina di gomma. Stava partecipando a un evento TwitchCon a San Diego quando è salita nella fossa dei giochi per quella che sembrava una scherzosa battaglia in stile gladiatore l’anno scorso. Tuttavia la terribile caduta fatta sulla schiena le ha portato gravi conseguenze. Su Twitter dopo l’incidente, ha condiviso un aggiornamento sulle sue condizioni , scrivendo

Bene, mi sono rotta la schiena in due punti e oggi mi sottoporrò a un intervento chirurgico per inserire una protesi di supporto. Quando piove, piove a dirotto e sento decisamente la pioggia in questo momento.

La Chechik, dopo diverso tempo, ha recentemente rivelato a TMZ di non sentirsi emotivamente o fisicamente in grado di tornare al porno. Quindi ha adottato un approccio leggermente diverso al settore, collaborando con Forever Voices AI per creare la “Adriana Chechik AI Companion“. Il bot consentirà ai fan di avere conversazioni piccanti con Chechik, o almeno un programma che suona molto come lei, con messaggi personalizzati in base alle loro preferenze.

Chechik ha detto a TMZ che il suo infortunio è stato un “campanello d’allarme” e le ha dato una nuova prospettiva sull’importanza di mantenere quella connessione con i fan poiché “molti di loro sono online, alcuni soli, e questo è un ottimo modo per mantenere contatto”.

Dopo il suo incidente, la Chechik ha parlato della sua decisione di guardare a una carriera oltre il porno. Parlando al podcast di Holly Randall Unfiltered, l’attrice ha confessato di voler esplorare nuove opportunità di carriera.

Twitch è stata una benedizione per me perché io, per la prima volta nella mia vita, ero su una piattaforma… Ero sola da qualche parte dove le persone mi apprezzavano. Spero che tra un anno e mezzo non lavorerò più nel porno. Devo solo convincere tutti a vedermi come qualcosa di più rispetto a prima.

