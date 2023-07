News

Musica Eminem ha scritto una commovente lettera alla madre di Tupac Dopo la morte di Tupac, Eminem ha scritto una commovente lettera alla madre allegando anche un ritratto del figlio Di Matteo Furina -

Comunque grazie per essere stata sempre così gentile con me. Sei una vera regina, e intendo questo in ogni senso della parola. Non dimenticherò mai le opportunità che mi hai dato. Sarai sempre nel mio cuore, nei miei pensieri e nelle mie preghiere. Come ho detto prima, non hai idea di quanto tuo figlio e la sua musica abbiano ispirato, non solo il mondo ‘hip hop’, ma, parlando per me, ha ispirato tutta la mia carriera. Era, ed è tuttora, la vera definizione di soldato. Quando mi sentivo peggio (prima della fama, prima di Dre) sapevo di poter inserire quel nastro di “Tupac”, e all’improvviso le cose non andavano così male. Mi ha dato il coraggio di alzarmi e dire ‘F**k the world!’ ‘Questo è ciò che sono! E se non ti piace, vai a farti fottere!’ Grazie per averci donato il suo spirito e il tuo! Dio vi benedica! amore, Marshall

La lettera e il disegno sono stati stampati nel libro del 2008, Tupac Remembered, e sono stati messi in mostra nel Tupac Amaru Shakur Center for the Arts.

Bellissima!

