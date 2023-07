News

Condividi l'articolo Dopo il successo della scorsa estate, Lucky Red è pronta a tornare nei cinema di tutta Italia con un’iniziativa da non perdere. I film dello Studio Ghibli diretti dal Maestro dell’animazione nipponica Hayao Miyazaki tornano infatti nelle sale a partire dal 6 luglio con il primo film in rassegna, Ponyo sulla scogliera, per terminare il 24 agosto con Si alza il vento. Ecco il piano completo della rassegna Un mondo di sogni animati:

Ponyo sulla scogliera : dal 06/07 al 12/07

: dal 06/07 al 12/07 Kiki – Consegne a domicilio : dal 13/07 al 19/07

: dal 13/07 al 19/07 Il castello nel cielo : dal 27/07 al 02/08

: dal 27/07 al 02/08 Il mio vicino Totoro : dal 10/08 al 16/08

: dal 10/08 al 16/08 Si alza il vento: dal 24/08 al 30/08

A questo link potete trovare le sale che aderiscono all’iniziativa.

Inutile consigliarvi tutti i film in rassegna, che vanno a completare, insieme all’iniziativa dello scorso anno, buona parte della fantastica filmografia del Maestro Hayao Miyazaki. Dalla leggerezza innocente di Totoro ai toni più drammatici di Si alza il vento sarà una splendida estate in compagnia dei film dello Studio Ghibli.

Hayao Miyazaki: un Maestro indiscusso

Co-fondatore dello Studio Ghibli insieme al compianto Isao Takahata di cui è diventato icona, Miyazaki ha saputo imprimere con forza la propria identità, le proprie idee e valori al suo cinema, regalandoci un cinema onirico e fantastico ma quanto mai ancorato al mondo contemporaneo.

Dalla sua passione per gli aerei (di cui Si alza il vento è probabilmente la massima espressione) alle sue posizioni pacifiste ed ambientaliste, il regista e animatore giapponese ha raccontato storie fantastiche che hanno appassionato e fatto sognare milioni di spettatori in tutto il mondo. Ma ha anche saputo farli riflettere su tematiche importanti, come il rispetto per l’ambiente, la Terra e tutti i suoi esseri viventi.

Un’ottimo occasione quindi per scoprire magari alcuni titoli che vi eravate persi, o semplicemente per rivedere sul grande schermo i vostri film preferiti di Miyazaki, in attesa del nuovo film del regista molto chiacchierato nelle ultime settimane e che uscirà a breve nelle sale giapponesi.