Musica

News Linkin Park: un misterioso countdown sul sito ufficiale accende l’entusiasmo dei fan Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Cosa stanno progettando i Linkin Park? Sul sito ufficiale dei Linkin Park (qui) c’è un misterioso messaggio che invita a “scaricare una copia gratuita di LiNkiNgPaRk-nUmB.exe“, in un’estetica che ricorda quella di Windows XP. Il collegamento è immediato: Numb è il singolo di maggior successo tratto da Meteora, album cult uscito vent’anni fa. Cioè nel 2003, quando tutti usavano questo sistema operativo. Non è finita, perché cliccando “okay” sembra comparire una pagina di errore (è finta, tranquilli) e si viene rimandati a un countdown che terminerà alle nove di sera di mercoledì 1 febbraio. Compare la dicitura DETECTED_MEMORY_CORRUPTION_LiNkiNgPaRk-nUmB.exe e da lì si viene poi re-indirizzati alle varie sezioni del sito.

Ma quello che ci interessa è che sia Mike Shinoda che l’account ufficiale Twitter dei Linkin Park rimandano a questa nuova sorpresa, che sembra annunciare l’arrivo di una re-relase di Meteora, magari con materiale bonus, in una edizione speciale per il ventennale dell’album (che è uscito il 25 marzo 2003). Naturalmente per ora si tratta solo di una speculazione, ma sembra difficile sbagliarsi.

Al momento la band continua a restare ferma e lo è dai tempi della morte di Chester Bennington, nel 2017. Nel 2020 il gruppo ha pubblicato un’edizione per il ventennale di Hybrid Theory, lo storico album d’esordio del 2000. E adesso, appunto, sembra toccare a Meteora. Difficile pensare, però, a un ritorno in attività vero e proprio della band.

Fonte: NME

Continuate a seguirci su LaScimmiaSente