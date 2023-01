News Harry Potter: perchè professori non restano più di un anno? Perchè nessun professore di Difesa contro le Arti Oscure nel mondo di Harry Potter riesce a rimanere al lavoro per più di un anno? Ecco la risposta Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Nei vari anni di Harry Potter una delle costanti della vicenda è stata quella dell’avvicendamento sulla cattedra di Difesa contro le Arti Oscure. Il primo anno del maghetto occhialuto fu Raptor, poi Gilderoy Allock, poi Lupin e così via. Nessuno di loro è riuscito alla fine dell’anno accademico a farsi confermare come professore ad Hogwarts. Pensando che si tratta della materia più importante visto il ritorno di Voldermort è una cosa quanto meno singolare. Tuttavia ha una spiegazione logica ignorata nei film ma ampiamente spiegata nei libri. Nel sesto romanzo infatti, Il Principe Mezzosangue, Harry scopre che Voldemort chiese a Silente di diventare professore ad Hogwarts proprio di Difesa contro le Arti Oscure. Tuttavia, dopo il rifiuto del preside, lanciò una maledizione sulla cattedra.

« … parliamoci francamente. Perché sei venuto qui stanotte, circondato dai tuoi accoliti, per chiedere un lavoro che entrambi sappiamo che non vuoi? »

Voldemort reagì con fredda sorpresa.

«Un lavoro che non voglio? Al contrario, Silente, lo desidero molto».

« Oh, vuoi tornare a Hogwarts, ma non vuoi insegnare più di quanto lo volessi a diciott’anni. Che cosa cerchi, Tom? Per ché non provi con una richiesta sincera, per una volta?»

Voldemort sorrise beffardo.

«Se non vuole darmi un lavoro… »

« Ma certo che non voglio» disse Silente. «E non credo affatto che tu ti aspettassi un sì. Eppure sei venuto qui, hai chiesto, devi avere uno scopo».

Voldemort si alzò. Era meno Tom Riddle che mai, i tratti del volto scavati dalla rabbia.

« Questa è la sua ultima parola? »

« Sì» confermò Silente, alzandosi a sua volta.

«Allora non abbiamo nient’altro da direi ».

[…]

«Voleva ancora il posto di insegnante di Difesa contro le Arti Oscure, signore? Non ha detto… »

«Oh, senza dubbio voleva il posto di insegnante di Difesa contro le Arti Oscure» replicò Silente. «Le conseguenze del nostro breve incontro l’hanno dimostrato. Vedi, non siamo mai riusciti a trattenere un insegnante di Difesa contro le Arti Oscure per più di un anno da quando rifiutai quel posto a Lord Voldemort ».

Conoscevate questo retroscena di Harry Potter?

