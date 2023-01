I Maneskin suonano GOSSIP con Tom Morello da Jimmy Fallon (ed è uno spettacolo) [VIDEO]

Condividi l'articolo

I Maneskin dal vivo con Tom Morello dei Rage Against the Machine è qualcosa che non ci saremmo mai aspettati di vedere!

Sono proprio loro: i nostri italianissimi Maneskin che si esibiscono dal loro vecchio amico Jimmy Fallon, in uno dei programmi televisivi più popolari degli Stati Uniti, assieme a Tom Morello dei Rage Against the Machine nell’esecuzione della loro canzone in featuring: GOSSIP. Dite la verità: se ve l’avessero detto nel 2017, quando i quattro partecipavano ad X Factor, ci avreste mai creduto?

Eppure, eccoli qui: i detrattori della band si continuano a contare a frotte ma alla faccia loro i Maneskin continuano ad appassionare il grande pubblico, con concerti sold out e ascolti in streaming alle stelle. Anche il loro ultimo album, Rush!, si sta facendo largo tra i dischi più popolari del 2023. Il fenomeno dei fab four italiani non sembra destinato a dissolversi presto!