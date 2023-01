News

Cinema Sharon Stone elogia Robert De Niro e Joe Pesci Parlando con Variety, Sharon Stone ha elogiato Robert De Niro e Joe Pesci per essere stati due dei pochi attori non misogini cin cui ha lavorato Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Sharon Stone è una delle attrici più celebri della storia recente di Hollywood. Nell’arco della sua lunghissima carriera ha potuto lavorare con moltissime star del firmamento Hollywoodiano e, per questo, ha una qual certa esperienza in merito. Parlando con Variety, l’attrice di Basic Instinct ha spiegato di aver trovato moltissimi addetti ai lavori misogini nell’arco della sua carriera.Tuttavia ha voluto nominare due eccezioni di livello, Robert De Niro e Joe Pesci che hanno lavorato con lei in Casinò, film di Martin Scorsese del 1995. Ho lavorato con alcune delle più grandi star di questo settore che, letteralmente, parlavano durante i miei primi piani dicendomi quello che, secondo loro, dovevo fare. Gente così misogina. Non Robert De Niro. Non Joe Pesci. Loro non sono quel genere di persona – ha detto Sharon Stone a Variety. Semplicemente non mi ascoltavano e non mi permettavano di influenzare la loro performance con la mia performance. Non è un nel modo recitare. Voglio dire, capisco che sei fantastico e tutti pensano che tu sia meraviglioso. Ma ascoltare, essere presenti per quei momenti di frattura è, letteralmente, alla base delle esperienze umane

Andando avanti la Stone ha parlato nuovamente della controversa scena dell’interrogatorio di Basic Instinct e della presunta tensione sul set con Michael Douglas, dicendo:

Non sono l’attrice più popolare in città, perché la gente non vuole sentire le mie, come si suol dire, fottute opinioni. Forse per la mia devozione, forse perché sono solo un po’ strano. Ma se faccio qualcosa è perché voglio che abbia un senso

L’attrice è recentemente apparsa al Saturday Night Live dove ha rivelato di sentirsi etichettata a Hollywood, visti i suoi precedenti ruoli in thriller erotici.

Non mi viene chiesto di interpretare queste parti – ha detto. Mi viene chiesto di togliermi i vestiti e interpretare questi pazzi personaggi sociopatici perché ne ho interpretato uno [in più film passati]. Non mi viene chiesto di interpretare personaggi premurosi e sensibili. Sono una pittrice, ho due spettacoli in arrivo, e sono una cantautrice, ho fatto tre spettacoli in altri paesi. Ma non riuscirò mai a togliermi dalla testa “Basic Instinct”. Sono entrata in questo mondo con l’ aspetto di una Barbie , quindi è complicato per le persone darmi l’opportunità di essere qualsiasi altra cosa.

