News Sharon Stone torna a parlare di Kevin Spacey Parlando con The Hollywood Reporter, Sharon Stone è tornata nuovamente a difendere Kevin Spacey Di Matteo Furina -

La situazione legata a Kevin Spacey continua a far discutere. Sebbene infatti un tribunale lo abbia rittenuto non colpevole delle molte accuse di moltestie sessuali ricevute (qui i dettagli), la sua figura pubblica continua a ricevere attacchi. Sharon Stone insieme a Liam Neeson si è espressa pubblicamente sulla questione, difendendo l'attore di House of Cards (qui i dettagli). Questa scelta dell'attrice l'ha portata a ricevere molte critiche che ha affrontato durante una recente intervista con The Hollywood Reporter

La gente è arrabbiata con me per questo. Ho detto che dopo essere stato in terapia per sette anni, senza il permesso di lavorare, aver perso la casa, aver perso tutto, dovrebbe essere autorizzato a tornare. Ha contattato tutti quelli che ha offeso e ha detto che gli dispiace. Kevin ha toccato i genitali di alcune persone. Molte persone.

Ma nessuno [ha detto pubblicamente] che lui le abbia violentate o costrette a un rapporto sessuale. Ma c’è così tanto odio per lui perché nel suo caso è stato un uomo contro uomo. Ecco perché non gli è permesso tornare. Perché ha offeso degli uomini. Ma posso dirti quanti uomini hanno afferrato i miie genitali nella mia vita? Molti di più di quanti Kevin Spacey abbia fatto con altri uomini. E nessuno di loro si è mai scusato con me.

Parlando poi di come si sia evoluto il rapporto tra uomini e donne, Sharon Stone dice:

Penso che gli uomini siano uomini e le donne siano le donne oggi. Trovo bello che gli uomini flirtino con noi. Di questi tempi, ci sono alcune donne a cui non piacciono certe cose che a me piacciono ancora. Per esempio, non voglio che un uomo mi chieda se può baciarmi, davvero non lo voglio. Voglio che mi afferri e mi baci…

E sì, se non lo voglio, voglio dire: “No, grazie” e lui deve fermarsu. Ma se è l’uomo giusto e mi butta contro il muro e mi bacia, sì, per favore, a questo. Mi manca davvero la passione. Mi manca davvero l’espressione sessuale. Trovo tutta questa situazione molto soffocante. Inoltre, dobbiamo davvero distinguere cosa è un reato minore da cosa è un crimine. Dobbiasmo. C’è una differenza tra uno schiaffo sul sedere e uno stupro. Non sono la stessa cosa.

Che ne pensate di queste parole di Sharon Stone?