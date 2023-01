Musica: tutte le uscite di Venerdì 27 Gennaio 2023 [ASCOLTA]

Condividi l'articolo

Eccoci a un altro venerdì, con tutti gli album e i singoli più interessanti usciti oggi!

E siamo arrivati a un altro venerdì: come sempre, ecco per voi la nostra playlist con tutti i nuovi singoli più interessanti usciti in questi giorni e oggi, a cominciare da un nuovissimo pezzo dei Gorillaz, passando per il ritorno di Rosalia e di Rita Ora e arrivando ai nostri italianissimi Mobrici, Dente e Blanco. Ce n’è per tutti i gusti.

Tra i nuovi album segnaliamo il ritorno atteso di Sam Smith; il nuovo disco di Kimbra (quella che cantava con Gotye, ricordate?) e consigliamo in particolare il primo EP dei Rodolent, una nuova band stile Alt-J molto tanlentuosa. In Italia ci soffermiamo sulla nuova uscita di Mostro, con un album che vede featuring con Jake La Furia, Emis Killa e Gemitaiz.