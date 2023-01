Cinema

Approfondimenti 10 Film da vedere se hai amato The Pale Blue Eye [LISTA] Consigli cinefili per chi ha amato The Pale Blue Eye.

Condividi l'articolo The pale blue eye è diventato fin da subito un titolo di punta del catalogo di Netflix. Il film, diretto dal regista e attore Scott Cooper, è l’adattamento cinematografico del romanzo del 2006 scritto da Louis Bayard. The pale blue eye, il cui titolo è preso da una frase del racconto breve di Edgar Allan Poe, Il cuore rivelatore, si divide tra il thriller investigativo e il genere horror, dove le ambientazioni gotiche diventano il punto di forza del film. Protagonista di questa dark story, Christian Bale, nel ruolo del detective August Landor, affiancato da Harry Melling, noto per aver interpretato Dudley Dursley nella saga di Harry Potter, nel ruolo del poeta Edgar Allan Poe, l’autore di molte opere che sono state fonte di ispirazione per molti film.

Se avete amato The pale blue eye, vi consigliamo 10 film da vedere che, per ambientazione o genere, sono da aggiungere alla vostra lista di film da recuperare.

Il mistero di Sleepy Hollow (1999), Tim Burton

Christina Ricci e Johnny Depp in una scena de Il Mistero di Sleepy Hollow

Se amate le ambientazioni cupe e oniriche di The pale blue eye, sicuramente Il mistero di Sleepy Hollow è il film perfetto per voi. Diretto da Tim Burton e interpretato dal suo attore feticcio Johnny Depp.

Siamo nel 1799, il detective Ichabod Crane viene incaricato di andare nel villaggio sperduto di Sleepy Hollow per indagare su una serie di omicidi. Ad entrambe le vittime è stata portata via la testa, secondo le fonti dei notabili del villaggio, l’omicidio è avvenuto per opera del Cavaliere senza testa. Tim Burton realizza una fiaba dark dal forte impatto visivo, punto di forza di tutta la sua cinematografia.

L’uomo del labirinto (2019), Donato Carrisi

L’uomo del labirinto è un prodotto made in Italy, tratto dal romanzo di Donato Carrisi che ne firma la sceneggiatura e copre il ruolo di regista e produttore del film. Interpreti di questo thriller noir, Toni Servillo, Valentina Bellè, Vinicio Marchioni e Dustin Hoffman. Samantha aveva solo 13 anni quando è stata rapita da uno sconosciuto mentre rientrava a casa da scuola.

Dopo 15 anni, si ritrova dentro l’ospedale, con una flebo e una gamba ingessata, a cercare di ricordare qualcosa di questi 15 anni di prigionia. Una droga psicotica gli altera la memoria, il dottor Green cerca di aiutarla a ricordare, ma l’unica cosa che Samantha ripete è:

“Questo è un gioco?”

Cena con delitto – Knives out (2019), Rian Johnson

Daniel Craig in Knives Out

Cena con delitto, riesce a mescolare sapientemente diversi generi il thriller, la commedia, il noir e il grottesco. Il film è diretto da Rian Johnson che intinge ad opere come Assassinio sull’Orient Express, Invito a cena con delitto, Trappola mortale e molti altri, per realizzare un’opera che gire intorno ad un’unica domanda:

“Who has done it?”

Interpretato da un cast stellare che vede tra gli interpreti Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, il film ha ricevuto numerose candidature tra i premi più importanti del settore cinematografico. Il romanziere Harlan Thrombey viene trovato morto dalla giovane cameriera Marta, il giorno dopo la festa di compleanno per i suoi 85 anni. Thrombey si lascia alle spalle un’enorme eredità su cui tutti i membri della famiglia vorrebbero mettere mani.