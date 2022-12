News

Condividi l'articolo Il prossimo 16 dicembre arriverà al cinema Avatar: La via dell’Acqua, attesissimo secondo capitolo della saga di James Cameron iniziata nel 2009 (qui il trailer). Negli ultimi giorni la stampa americana ha potuto vedere in anteprima il film e in molti stanno gridando al capolavoro. Felice di dire che Avatar: La via dell’Acqua, è fenomenale – ha scritto Erik Davis di Fandango. Più grande, migliore e più emozionante di Avatar, il film è visivamente mozzafiato, viscerale e incredibilmente avvincente. La storia, lo spettacolo, la spiritualità, la bellezza: questo è il cinema e la narrazione al suo meglio

Il presentatore del podctast Happy Sad Confused Josh Horowitz ha detto con entusiasmo:

James Cameron mostra ancora una volta ai registi come si fa. L’ho detto mille volte. Non dubitate mai di lui. Questo è il modo in cui si realizza un blockbuster epico. Emotivo, viscerale e grande quanto i film.

Avevo fiducia che James Cameron avrebbe alzato il livello con gli effetti, ma queste immagini sono strabilianti – ha aggiunto Peri Nemiroff di Collider. Un fotogramma straordinario dopo l’altro.”

Ancora prima che il film fosse proiettato per la stampa, ha ottenuto una prima reazione entusiastica nientemeno che da Guillermo del Toro. Il vincitore dell’Oscar ha infatti scritto su Twitter:

Un risultato sbalorditivo. Avatar: La via dell’acqua è pieno zeppo di panorami maestosi ed emozioni su scala epica. Un maestro all’apice della sua forza

Avatar: La via dell’Acqua si svolgerà oltre un decennio dopo il film originale, ambientato nel 2154 con i protagonisti Neytiri (Zoe Saldaña) e il suo compagno Jake Sully (Sam Worthington) ora sposati e con diversi figli, Neteyam (Jamie Flatters), Lo’ak (Britain Dalton), Tuktirey (Trinity Bliss) e Kiri (Sigourney Weaver) a cui badare. Tornerà anche il grande villain della storia, il colonnello Quaritch di Stephen Lang che sarà rianimato attraverso una forma Avatar Na’vi.

