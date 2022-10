Condividi l'articolo

Sono molti i grandi registi hollywodiani che negli ultimi mesi si sono scagliati contro i film Marvel e DC. L’ultimo a dire la sua è stato niente meno che James Cameron che, parlando col New York Times, ha criticato i personaggi di questi pellicole definiti infantili.

Quando guardo questi grandi e spettacolari film, sto guardando te, Marvel e DC, non importa quanti anni abbiano i personaggi, si comportano tutti come se fossero al college. Hanno relazioni, ma in realtà non le hanno – ha detto il regista di Avatar. Non mollano la loro carriera quando hanno dei figli. E vogliamo parlare di quelle cose che ci tengono davvero con i piedi per terra e ci danno amore, forza, uno scopo? Quei personaggi non ne fanno esperienza e penso che non sia il modo di fare film