News Lana Del Rey annuncia il nuovo album: Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Il 2023 si arricchisce di una nuova bella uscita: torna Lana Del Rey Non è sbagliatissimo dire che Lana Del Rey fa più o meno sempre le stesse cose da dieci anni, ma ogni suo nuovo album è benvenuto perché ormai le produzioni della regina americana della malinconia sono diventate una sicurezza della nostra epoca. E rieccola, puntuale come un orologio, con un nuovo album in uscita nel 2023. Si intitola Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd, classico titolo in stile Lana che affonda le mani nella tradizione americana ma tingendola di cupo sulla falsariga di Chemtrails over the Country Club (2021) o del precedente Norman Fucking Rockwell (2019). Ebbene, non vi teniamo sulle spine.

Il nuovo album uscirà il 10 marzo 2023, sarà prodotto tra gli altri anche da Jack Antonoff (immancabile) e vedrà tra i featuring la presenza di Father John Misty (azzeccato). La cantante ha già pubblicato la title track come anticipazione del nuovo disco (qui sopra), del quale ci mostra anche la copertina come sempre iconica (qui sotto).

Non sappiamo quante canzoni conterrà l’album ma possiamo contare sul fatto che, come accaduto per esempio nel 2021, non è per niente detto che l’artista non ne abbia in serbo di ulteriori magari per un secondo lavoro da pubblicarsi il prossimo anno. Nella sua prevedibilità, Lana è sempre un po’ imprevedibile ed è anche per questo che le vogliamo bene.

Fonte: NME

