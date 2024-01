News

Cinema C’è Ancora Domani supera Avatar: La via dell’Acqua Con gli ultimi biglietti strappati, C'è ancora Domani ha superato Avatar: La via dell'Acqua per numero di spettatori Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo In questo momento al cinema trovate C’è ancora Domani, esordio alla regia di Paola Cortellesi presentato all’ultima Festa del cinema di Roma (qui la nostra analisi). Il film, ambientato nella Roma del dopoguerra, è una delle opere nostrane più apprezzate dell’anno e i numeri sono lì a testimoniarlo. Con gli ultimi biglietti strappati infatti, la pellicola ha raggiunto le 5.087.166 presenze, superando Avatar: La Via dell’Acqua fermo a 5.058.147 biglietti e diventando quindi il film con più ingressi del nostro Paese nell’era post pandemica. Inoltre, con i suoi 34.744.506 di euro incassati, C’è ancora Domani è di gran lunga il miglior risultato al botteghino nazionale dell’anno. Di seguito la lista dei migliori incassi del 2023 in Italia:

C’è ancora domani: 34.744.506 (ancora in sala)

Barbie: 32.110.272

Oppenheimer: 27.938.297

Super Mario bros: 20.422.283

Avatar: La via dell’acqua: 17.209.317

La sirenetta: 12.029.152

Fast X: 11.824.981

Guardiani della Galassia 3: 10.915.351

Assassinio a Venezia: 8.665.968

Elemental: 6.874.314

Ma non solo. C’è ancora Domani è divenuto anche il quinto miglior incasso della storia del nostro cinema, per lo meno dal momento in cui è stato introdotto Cinetel nel 1996. Con gli ultimi biglietti ha infatti superato niente meno che La Vita è bella che si fermò a “soli” 31.231.984 euro

Assolutamente irraggiungibili i 4 film di Checco Zalone che dominano invece questa classifica. Andando in ordine crescente infatti troviamo Che Bella Giornata, (43 milioni), Tolo Tolo (46 milioni) Sole a Catinelle (51 milioni) e il leader assoluto Quo Vado (65 milioni).

Un grande risultato!

Seguiteci su LaScimmiaPensa