Cinema Jason Momoa rivela: “Dopo il divorzio non ho più una casa” Parlando con Entertainment Tonight, Jason Momoa ha rivelato di non avere più una casa dopo il divorzio da Lisa Bonet Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Come saprete, Jason Momoa e Lisa Bonet si sono separati dopo 16 anni di rapporto (qui il post di Instagram dell’attore che ha svelato l’accaduto). Nelle ultime ore i due hanno ufficialmente e legalmente divorziato e questo ha portato chiaramente conseguenze per quanto riguarda i beni della Coppia. L’attore di Aquaman ha infatti rivelato che, al momento, non possiede più neanche una casa. Fratello, non ho nemmeno una casa in questo momento. Vivo in viaggio. Sto andando in Nuova Zelanda per Minecraft – ha detto Jason Momoa a Entertainment Tonight. Spero che tutti lo adorino. Sono sempre in questi posti strani. Mi troverete per strada. Succede continuamente. Mi dicono: “Che diavolo ci fai nella nostra città?”

Il nuovo progetto di Jason Momoa, un documentario della HBO chiamato On the Roam, lo segue mentre viaggia per il paese visitando vari artigiani. Fanno arte utilizzando cose come biciclette secolari, strumenti, elicotteri e molti altri oggetti insoliti. I risultati vengono poi messi all’asta. E l’ attore di Game of Thrones sembra godersi la vita on the road, dicendo:

Adoro l’idea di stare semplicemente con la gente comune e fare il mio mestiere, ovvero filmare e poi mostrarglielo. E quindi, penso che facendolo per così tanto tempo, ho avuto modo di essere curioso al riguardo.

L’attore ha anche rivelato che gli è piaciuto esplorare i mestieri durante la serie, che sarà presentata in anteprima su HBO Max il 18 gennaio. Ha detto:

Ho una passione per gli artigiani. LVoglio onorare le persone che mi ispirano, e poi voglio creare cose che siano davvero fantastiche per beneficenza, in modo che possano, sai, portare tutto questo tipo di attenzione a questi artigiani. Quando la gente vedrà lo show, andrò su Instagram e cercherò mettere all’asta molte di queste cose interessanti e diffondere un po’ di amore.

Che ne pensate?

