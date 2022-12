Condividi l'articolo

Un autentico terremoto si sta scatenando in casa DC. Secondo quanto riportato dall’autorevole The Hollywood Reporter infatti, l’arrivo di James Gunn e Peter Safran a capo del nuovo universo condiviso porterà a una sorta di tabula rasa che rivoluzionerà tutto. Nel futuro del DCU (e non più DCEU), lo Snyderverse non esisterà più. Di conseguenza Wonder Woman 3 è stato cancellato con Man of Steel 2 e gli altri film di Aquaman successivi al prossimo Regno Perduto, in arrivo nelle sale nel 2023, pronti a fare la stessa fine. Tuttavia questo non significa che Jason Momoa rimarrà fuori dal futuro di DC.

Al momento infatti, il nome dell’attore hawaiano è in lizza per il casting del personaggio di Lobo, precedentemente interpretato da Emmett J. Scanlan nella serie TV Krypton. Il revival dell’amatissimo cacciatore di taglie, continua il rapporto, potrebbe significare il tipo di direzione in cui Gunn e Safran vorrebbero spingere il DCU. Lobo è originariamente nato come una parodia del Punitore dei fumetti Marvel e persino Stan Lee lo ha definito il suo personaggio preferito dell’universo dei fumetti rivali. Ovviamente tutto questo non è confermato, e il fatto che Man of Steel 2 sia a rischio cancellazione potrebbe diventare un problema per Henry Cavill, che ha appena detto quanto fosse felice di essere tornato.