Condividi l'articolo

Capita ogni tanto di sentire frasi del tipo “la grafica del nuovo gioco di FIFA è cosi incredibile che sembra vero”. Beh nell’incredibile storia che vi stiamo per raccontare, questo assunto si è trasformato in realtà. Alcuni canali YouTube hanno infatti trovato un modo per attingere alla febbre della Coppa del Mondo di calcio, trasmettendo in streaming le partite simulate sul celebre videogioco. Alcuni di questi video hanno accumulato decine o addirittura centinaia di migliaia di visualizzazioni, molto probabilmente ingannando, anche grazie al grosso logo con scritto live in alto a destra, le persone che stavano cercando streaming pirata in diretta.

Secondo il sito di notizie vietnamita VNExpress, un lettore ha notato che uno di questi video era trasmesso in streaming poco prima dell’inizio della partita Coppa del Mondo ingannandolo e facendogli credere che fosse semplicemente uno streaming di bassa qualità.