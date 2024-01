News

Social Coppia con una differenza d’età di 42 anni risponde alle critiche: “Non è illegale” [VIDEO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Un’influencer diciottenne ha risposto alle critiche circa la sua relazione di coppia con un uomo di 60 anni: “Non è illegale quello che faccio” Keisha (18) e Dimitrios (60) sono una coppia, ma a molti sembra non andare bene. Un dibattito spesso diffuso quando si parla di relazioni formate tra persone con grande differenza d’età. A volte perché si ritiene che la parte più giovane venga circuita per via dell’ingenuità dovuta alla sua età; a volte perché, viceversa, si pensa che quella più anziana venga “sfruttata”. Di norma sarebbero affari della coppia ma come sappiamo nell’era dei social tutto dev’essere passato al setaccio, e così i due (anche perché postano spesso video insieme in cui si dedicano ad attività di fitness su TikTok) sono stati oggetto di critiche da parecchi utenti online, che ritengono per esempio che Dimitros dovrebbe “essere rinchiuso”.

“Non è illegale quello che faccio” ha detto Keisha “Se fosse illegale o preoccupante, la polizia sarebbe qui a ficcare il naso. O, come dite voi, a rinchiuderlo. Non sono mai stata amica di sua figlia, ci siamo incontrati e qual è il problema?” Se è vero che in molti hanno avanzato critiche verso la relazione, altri hanno dato il loro sostegno asserendo che se i due si amano, non c’è niente di male.

Le discussioni su questo tema sono sempre più diffuse e non aiuta il meme su Leonardo DiCaprio e la sua abitudine di frequentare sempre solo ragazze giovanissime, poi lasciandole sembra sempre quando compiono 25 anni o giù di lì. Uno dei tanti complessi fenomeni sociali che fanno sempre ribollire la rete.

Fonte: The Sun

