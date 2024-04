News C’è ancora Domani, l’omaggio inglese al film C'è Ancora Domani arriva in Inghilterra. Ecco l'omaggio fatto al film a Leicester Square a Londra Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo L’inghilterra omaggia C’è Ancora Domani C’è ancora Domani, esordio alla regia di Paola Cortellesi presentato all’ultima Festa del cinema di Roma (qui la nostra analisi) è una delle opere nostrane più apprezzate del 2023. Il film è divenuto il maggior incasso dell’anno e uno dei migliori di sempre per quanto riguarda l’Italia. Per questo motivo qualche tempo fa è arrivato anche nei cinema francesi e, da pochi giorni, anche nel Regno Unito. Per l’occasione, uno dei più importanti cinema di Londra situato a Leicester Square ha esposto un cartellone che è un vero e proprio omaggio all’opera e che sta facendo il giro del web.

Più grande di Barbie? – si legge È arrivato al numero 1 al box office italiano. E ora è disponibile da noi

vedere il successo di paola cortellesi mi commuove pic.twitter.com/ppObPc6c0F — Val (@filmval_) April 26, 2024

Nessuno avrebbe mai potuto prevedere l’ondata di partecipazione e affetto del pubblico su questo film – dice Paola Cortellesi alla BBC. Sono un’attrice da quasi 30 anni, e ho scritto sceneggiature per gli ultimi 10 anni, ora ho fatto il mio primo film a 50 anni. E condividere le sale e il box office con un colosso come Barbie, che tratta lo stesso tema – l’esperienza delle donne – è stato bellissimo

Con i suoi 34.744.506 di euro incassati, C’è ancora Domani è di gran lunga il miglior risultato al botteghino nazionale dell’anno. Di seguito la lista dei migliori incassi del 2023 in Italia:

C’è ancora domani: 34.744.506

Barbie: 32.110.272

Oppenheimer: 27.938.297

Super Mario bros: 20.422.283

Avatar: La via dell’acqua: 17.209.317

La sirenetta: 12.029.152

Fast X: 11.824.981

Guardiani della Galassia 3: 10.915.351

Assassinio a Venezia: 8.665.968

Elemental: 6.874.314

Ma non solo. C’è ancora Domani è divenuto anche il quinto miglior incasso della storia del nostro cinema, per lo meno dal momento in cui è stato introdotto Cinetel nel 1996. Con gli ultimi biglietti ha infatti superato niente meno che La Vita è bella che si fermò a “soli” 31.231.984 euro. Assolutamente irraggiungibili i 4 film di Checco Zalone che dominano invece questa classifica. Andando in ordine crescente infatti troviamo Che Bella Giornata, (43 milioni), Tolo Tolo (46 milioni) Sole a Catinelle (51 milioni) e il leader assoluto Quo Vado (65 milioni).

Un grande risultato!

Seguiteci su LaScimmiaPensa