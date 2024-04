Ecco tutti i titoli da non lasciarsi scappare nel mese di Maggio 2024 sulla piattaforma Disney.

Mese davvero interessante questo maggio 2024 per gli abbonati di Disney+. Saranno davvero moltissimi i film e le serie tv che arriveranno sulla piattaforma in questo secondo mese dell’anno. Di seguito tutte le uscite di Maggio su Disney Plus.

Novità Disney +: ecco tutti i titoli disponibili a Maggio 2024

1 maggio

Shardlake (serie originale, stagione 1)

4 maggio

Star Wars: Tales of the Empire (serie originale, stagione 1)

5 maggio

Monsters & Co. la serie – Lavori in corso! (serie originale, stagione 2)

8 maggio

Let It Be (film non originale)

9 maggio

Station 19 (serie non originale, stagione 7)

11 maggio

Doctor Who (serie non originale)

15 maggio

23 maggio

The Kardashians (serie originale, stagione 5)

25 maggio

The Beach Boys (documentario originale)

Che ne pensate? Quali titoli vi intrigano maggiormente?