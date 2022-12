Condividi l'articolo

Al cinema è finalmente arrivato Avatar: La Via dell’Acqua, sequel dell’amatissimo lavoro di James Cameron del 2009. Si tratta di un film in lavorazione da oramai moltissimo tempo tano che Edie Falco, che ha un piccolo ruolo, pensava che fosse già uscito da anni ma fosse stato un flop.

Il secondo ‘Avatar’, quello che sta per uscire, penso di averlo girato quattro anni fa – ha detto al panel di The View. E poi sono stata impegnata, e ho fatto cose, e quando qualcuno ha menzionato Avatar, ho pensato: “Oh, immagino che sia uscito e non sia andato molto bene, perché non ho sentito nient”e. E poi qualcuno di recente mi ha detto: “Avatar sta per uscire”. Oh, non era ancora uscito?