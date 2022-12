News

Condividi l'articolo In Mercoledì, serie TV Netflix di Tim Burton ambientata nell’Universo Narrativo de La Famiglia Addams, i riferimenti che il grande cineasta fa ad altri componenti o elementi della stramba famiglia nata dalla penna di Charles Addams sono numerosissimi e vari. Addirittura, in una scena, si è deciso di rivelare il nome di Cugino Itt, uno dei personaggi più iconici dell’intera saga. Si tratta un essere minuscolo e irsuto, la cui forma visibile è composta interamente da capelli biondi lunghi fino al pavimento. Ha un QI di 320, è spesso vestito con bombetta e occhiali da sole rotondi e parla in un linguaggio acuto e incomprensibile che è compreso solo dalla sua famiglia. Ebbene, nella scena nella quale la protagonista e lo zio Fester aprono la cassaforte nella sala dei Belladonna dietro di loro appare un quadro in cui si legge perfettamente che il nome del bizzarro cugino è Ignatius.

Questo chiaramente non è l’unico riferimento che Mercoledì fa al passato della saga. Come avrete notato, ad esempio, il titolo di ogni episodio contiene la stessa parola, ovvero sia “Woe”. Questa parola fu usata da Charles Addams come ispirazione per dare il nome della primogenita di Gomez e Morticia e per farlo si ispirò a una filastrocca, chiamata Monday’s Child, risalente al 1893 che recita così:

Monday’s child is fair of face,

Tuesday’s child is full of grace.

Wednesday’s child is full of woe,

Thursday’s child has far to go.

Friday’s child is loving and giving,

Saturday’s child works hard for a living.

And the child born on the Sabbath day

Is bonny and blithe, good and gay.

L’avevate notato?

