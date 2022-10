Condividi l'articolo

Ormai lo sappiamo. Quando un film o una serie TV diventano mainstream, lo Youtuber Stefano Baglio arriva a regalarci i soliti geniali mashup con Aldo, Giovanni e Giacomo. E Mostro – La storia di Jeffrey Dahmer, miniserie di Ryan Murphy con protagonista uno strepitoso Evan Peters (qui la nostra recensione) non fa di certo eccezione. Il videomaker ha infatti realizzato un spassoso video nel quale il serial killer del Wisconsin viene sostituito da Herbert, fratello di Al Caruso del film La leggenda di Al, John e Jack. Il tutto come sempre contornato da battute e citazioni tratte dalle opere più geniali del trio.

Mostro – La storia di Jeffrey Dahmer è diventata rapidamente un autentico prodotto di culto, divenendo la seconda serie tv in lingua inglese più vista nella storia di Netflix, dietro solamente alla quarta stagione di Stranger Things, della quale anche in quel caso arrivò il geniale mashup di Stefano Baglio (qui per vederlo). Tuttavia il grande successo ha riportato in auge alcune problematiche di natura etica relative al fatto che un killer spietato come Jeffrey Dahmer potesse venire idolatrato. A rispondere a queste critiche è arrivato il co-creatore dello show Ian Brenner parlando con Page Six.