Halloween si avvicina e sul web si è alzata un’ondata di preoccupazione in vista della celebre festa in quanto sono aumentate a dismisura le persone che hanno intenzione di travestirsi da Jeffrey Dahmer dopo il recente successo della serie a lui dedicata su Netflix (qui la nostra recensione). Per questo motivo Ebay ha deciso di bandire dalla sua piattaforma qualunque tipo di costume possa essere ricondotto allo spietato serial killer.

Posso confermare che questi articoli sono stati banditi su eBay e sono stati rimossi in base alla nostra Politica sulla violenza e sui crimini violenti – ha detto a EW un portavoce di eBay. Questi articoli sono stati vietati in base alla nostra politica: questa non è stata una decisione nuova o recente