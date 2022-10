Condividi l'articolo

Il successo di Mostro – La storia di Jeffrey Dahmer, miniserie di Ryan Murphy con protagonista uno strepitoso Evan Peters (qui la nostra recensione) ha riportato in auge uno dei topic più amati dal mondo seriale: i serial killer. Sono infatti decine gli show basati sui crimini più efferati che il pubblico ha amato e venerato. Però qual è quella più apprezzata di sempre? Ovviamente è impossibile dare una risposta oggettiva in quanto ogni persona avrà un favorito diverso.

Tuttavia, utilizzando un aggregatore di recensione quale può essere IMDb, possiamo per lo meno farci un’idea. E guardando i voti relativi alle serie sui serial killer sulla piattaforma, ci possiamo rendere conto che la nuova serie Netflix dedicata a Dahmer è “solo” in decima posizione con un gradimento medio di 8.4. In cima alla classifica a svettare c’è Dexter con il suo voto medio di 8.7. Ironicamente lo show con protagonista Michael C. Hall è presente in due voci della classifica. Perchè il Revival New Blood è infatti al sesto posto con 8.1 di gradimento medio. Vi ricordiamo che la classifica è ponderata sia sulla valutazione media che sul numero di recensioni sul portale. Di seguito la top ten completa.