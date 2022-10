News

Videogames Silent Hill 2: il Trailer del remake per PS5 [VIDEO] Konami ha annunciato con un inquietante Trailer il remake di Silent Hill 2, leggendario secondo capitolo della saga horror datato 2001 Di Matteo Furina -

Dopo mesi di rumor e voci di corridoio ora finalmente abbiamo la conferma: il secondo leggendario capitolo della saga di Silent Hill, datato 2001, avrà un remake. A rivelarlo è stata la stessa Konami nelle ultime ore attraverso uninquietante trailer che ci ha riportato insieme a James nelle ben poco ridenti strade della città come sempre invasa dalla nebbia. Mateusz Lenart, direttore creativo dello studio Bloober Team, software house che ha sviluppato il gioco in Unreal Engine 5, ha spiegato direttamente sul blog di Playstation quali novità ha apportato a questo remake di Silent Hill 2 (qui la nostra analisi confronto con il film Men) rispetto al gioco originale.

Silent Hill 2 è un classico amato e senza tempo: è quasi un cliché dirlo ad alta voce, ma è così vero per molti membri del Bloober Team – si legge. Questo è anche il motivo per cui ci avviciniamo al lavoro sul remake con tanta cura e rispetto per il gioco originale.

Con questo in mente, uno dei nostri obiettivi principali è preservare l’atmosfera che ha reso Silent Hill 2 così eccezionale, modernizzando anche molti aspetti del gameplay generale del gioco. Stiamo lavorando a stretto contatto con i creatori originali, inclusi Akira Yamaoka e Masahiro Ito, per assicurarci di mantenere intatta quella sensazione unica di Silent Hill.

Uno dei nuovi elementi che potresti individuare nel trailer di rivelazione è l’adozione di una telecamera sopra la spalla. Con questo cambiamento vogliamo immergere i giocatori ancora più a fondo nel gioco, farli sentire parte di questo mondo irreale e offrire loro un’esperienza più viscerale su tutta la linea.

Un cambiamento spesso ne porta un altro. Con una nuova prospettiva, stiamo ricostruendo il sistema di combattimento e alcuni settaggi, tra le altre cose. Ora che vedi praticamente ciò che James può vedere, potremmo trovare nuovi modi per mantenere il giocatore al limite.

Sono passati ventuno anni dall’uscita di Silent Hill 2 per PlayStation 2 e il grande salto tecnologico ci permette di essere ancora più vicini – almeno per alcuni aspetti – a come il Team Silent avrebbe voluto che il loro gioco fosse arrivato nel 2001. Grazie a sessioni di motion capture all’avanguardia, possiamo offrire le migliori espressioni facciali nella storia della serie e mostrare un’ampia gamma di emozioni anche prima che un personaggio pronunci una sola parola.

Non è solo grafica, però. Gran parte dell’atmosfera inquietante di Silent Hill deriva dalla musica e dal sound design. Grazie alle capacità audio 3D di PS5, i giocatori saranno in grado di determinare la direzione esatta da cui proviene il suono. Il motore sonoro di WWise crea un paesaggio sonoro realistico e credibile che aiuta i giocatori a sentirsi veramente all’interno del gioco.

