Videogames Silent Hill f: il Trailer del nuovo gioco della saga [VIDEO] Konami ha rilasciato il primo trailer di SIlent Hill f, nuovo gioco della celeberrima saga horror che questa volta si svolgerà in Giapponer Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Nelle ultime ore Konami ha finalmente annunciato Silent Hill f, nuovo capitolo di una delle saghe horror più famose e apprezzate di sempre. Per farlo ha rilasciato un’inquietante trailer che ci porta direttamente nel Giappone degli anni ’60. SILENT HILL f sarà una storia completamente nuova ambientata nel Giappone degli anni ’60, con un mondo bellissimo ma terrificante – si legge nella descrizione di YouTube. Scritto da Ryūkishi07, famoso per le visual novel giapponesi che si occupano di misteri omicidi, orrore psicologico e soprannaturale.

Poco è stato rivelato su questo nuovo progetto, a parte il suo stile visivo, che include una città rurale giapponese oscura, nebbiosa e apparentemente abbandonata, e piante invasive e forme di vita fungine. Il teaser trailer di Silent Hill f mostra una ragazza giapponese in uniforme scolastica che cerca di superare la crescita simile a una vite, così come i crisantemi che crescono sul corpo di una donna, rimuovendole infine il viso.

Il gioco in fase di sviluppo presso Neoboards Entertainment, con sede a Taiwan, lo studio dietro a Resident Evil Resistance, gioco survivor multiplayer asimmetrico pubblicato nel 2020, e al prossimo Resident Evil: Re:Verse. Prima di questi lavori sulla saga horror di casa Capcom, NeoBards ha anche rilasciato giochi di altre IP classiche, tra cui Devil May Cry HD Collection, Onimusha: Warlords Remaster e Resident Evil Origin s Collection per Switch.

Non sappiamo ancora purtroppo quando questo Silent Hill f potrà arrivare sugli scaffali.

Che ne pensate di questo primo teaser?

