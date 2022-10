Condividi l'articolo

Quali sono le canzoni con più ascolti in assoluto su Spotify? Ossia, quelle preferite in streaming dal pubblico mondiale? Ecco i numeri (e aspettatevi qualche sorpresa)

A che titoli corrisponde l’elenco delle canzoni in assoluto più ascoltate su Spotify? Una domanda che ha senso porsi ora che la piattaforma rappresenta, per moltissimi ascoltatori in tutto il mondo (ma non tutti, tranquilli) il principale mezzo di fruizione per la musica. E i numeri su Spotify, c’è poco da fare, decidono le tendenze mondiali.

Questo nonostante le cifre relativamente basse che gli artisti guadagnano con gli ascolti in streaming, e nonostante il successo di questi artisti sia spesso occasionale, temporaneo e fulminante. Metà di voi, per esempio, non avranno mai sentito nominare James Arthur e non sapranno che cos’è Dance Monkey finché non ne avranno riascoltato il ritornello. Ecco l’elenco; le cifre sono approssimate poiché in continua crescita, e sono aggiornate al 21 ottobre 2022.