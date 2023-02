Spotify DJ: la piattaforma introduce una I.A. che simulerà una trasmissione in radio [VIDEO]

Musica

Condividi l'articolo Volete provare ad ascoltare Spotify come se steste ascoltando la radio in macchina? Ecco Spotify DJ! Una grande novità da Spotify: una nuova funzione chiamata Spotify DJ introduce una intelligenza artificiale che con una voce guiderà il vostro ascolto di musica come se steste ascoltando la radio: con commenti, frasi ad effetto e toni energici sempre mirati ad introdurre le canzoni nel miglior modo possibile. Ovviamente la selezione effettuata dal DJ terrà sempre conto dei vostri gusti personali e decidendo secondo gli algoritmi della piattaforma che già abbiamo imparato a conoscere, tenendo presente quali sono i brani e gli artisti che amate di più; ma potrebbe anche sorprendervi, per esempio facendovi riscoprire un pezzo con il quale un tempo eravate fissati ma non ascoltavate da un po’.

Spotify spiega che l’idea segue la falsariga della progettazione della playlist Discover Weekly e della compilazione a fine anno di Spotify Wrapped: una fruizione più personalizzata e meno impersonale della musica, che dia anche l’idea di un ascolto più “umano” e meno “meccanico”, se possibile.

La cosa non vi va? Niente paura perché (e ci mancherebbe altro) la funzione sarà disattivabile in qualunque momento. Occorre aggiungere che per l’Italia servirà ancora un po’ di pazienza: la versione in inglese di Spotify DJ, per ora in beta, è uscita per gli utenti Premium residenti in Stati Uniti e Canada. Ma c’è da aspettarsi che arrivi presto anche da noi!

Fonte: NME

