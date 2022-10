Condividi l'articolo

Matilda De Angelis è sicuramente una delle attrici più talentuose del panorama italiano. Divenuta celebre nel 2016 nel ruolo della protagonista Giulia in Veloce come il vento di Matteo Rovere è divenuta pian piano uno dei volti nostrani più conosciuti all’estero fino ad arrivare a recitare nella miniserie HBO The Undoing a fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant. Tuttavia ha avuto anche problemi di natura psicologica derivanti da questo successo giovanile. Parlando con Repubblica ha infatti spiegato di aver sofferto di people-pleasing.

Ho sofferto di people-pleasing, la voglia esasperata di compiacere gli altri, causa dei frequenti attacchi di ansia e degli sfoghi sulla pelle – racconta l’attrice. Sono stata ossessionata da un ideale di perfezione e dall’impossibilità di deludere. Figlia perfetta. Fidanzata perfetta. E anche nel lavoro mi sono ammazzata e non ho detto mai ‘no’, con l’unico scopo di meritarmi la posizione in cui mi trovavo. Nelle relazioni personali ho represso la mia natura e la mia volontà, in una schiavitù mentale che mi ha logorata. Ora ho imparato ad accettare i miei difetti e lasciarli andare. E mi sono anche molto divertita nel farlo