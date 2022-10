Condividi l'articolo

In libreria è appena arrivato Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard, libro di memorie di Tom Felton nel quale l’attore volto di Draco Malfoy racconta molti aneddoti vissuti sul set di Harry Potter. Uno di questi riguarda la brutta figura che fece con Gary Oldman, attore che a partire dal terzo capitolo della saga interpretò Sirius Black.

C’erano alcuni attori sul set che non avresti mai riconosciuto fuori dal personaggio, anche se erano leggende assolute – si legge. Sembravano, e lo dico nel modo più carino possibile, uomini anziani leggermente trasandati. Un giorno ero sul set quando ho visto uno uomo più anziano un po’ trasandato che indossava un vecchio paio di jeans e una maglietta. Di tanto in tanto l’ho visto in giro e ho pensato che fosse uno del personale delle pulizie. Cosa posso dire? Aveva proprio quell’aspetto