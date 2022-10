Condividi l'articolo

Mancano ormai solamente due episodi al termine della prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, nuovissima serie Amazon ambientata nell’Universo Narrativo creato da J.R.R. Tolkien (qui il trailer). Lo show sta ottenendo un gran successo di visualizzazioni sulla piattaforma streaming di Jeff Bezos e per questo motivo sono già iniziati i lavori sulla seconda stagione che, come la prima, conterrà 8 episodi. Tuttavia questa volta Amazon ha deciso di cambiare il proprio modus operandi.

La prima stagione è stata infatti girata in Nuova Zelanda per un periodo epico di 18 mesi durante la pandemia. Per la seconda, la produzione è stata spostata nel Regno Unito, che è considerato più economico ed è anche il luogo in cui la società sta creando un gigantesco hub multishow. Amazon ha anche annunciato che verrà introdotto un nuovo personaggio, Círdan. Questi fu uno dei più grandi marinai e carpentieri navali del popolo degli Elfi, appartenente al popolo dei Teleri. Si tratta dell’Elfo vivente più antico della Terra di Mezzo ed è considerato uno dei più saggi di tutta la sua razza. Negli scritti di Tolkien, Círdan e Galadriel sono tra le uniche voci a mettere in guardia dall’accettare doni da Annatar (Sauron sotto mentite spoglie) quando dona agli Elfi la conoscenza necessaria per forgiare gli Anelli. Círdan arriverà a indossare Narya, l’Anello di Fuoco, uno dei Tre Anelli che Celebrimbor dona alla sua razza. Tuttavia ancora non sappiamo chi interpreterà un ruolo così importante.