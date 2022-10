Sul web è diventato virale il video del provino che Barry Keoghan ha sostenuto per il ruolo del'Enigmista in The Batman

In The Batman, ultima iterazione dell’Uomo Pipistrello con protagonista Robert Pattinson, il villain principale è l’Enigmista interpretato in modo sensazionale da Paul Dano. Tuttavia questo è stato un ruolo molto ambito per il quale molti attori di alto livello si sono proposti. Tra loro Barry Keoghan che fallì nel suo intento ma stupì comunque la produzione che ha deciso di affidargli un altro ruolo altrettanto complicato, quello del Joker. L’attore ha tuttavia condiviso su Twitter il video del suo provino nei panni del Maestro degli Indovinelli in una versione molto lontana da quella che sarebbe poi effettivamente arrivata in scena.

Volevo essere l’Enigmista – ha detto Keoghan a GQ, aggiungendo che un produttore di The Batman lo abbia informato non molto tempo dopo aver inviato il nastro del provino che il ruolo dell’Enigmista era già stato ricoperto. Quattro mesi dopo, l’attore ha ricevuto una chiamata per un ruolo diverso. “The Batman vuole che tu interpreti il ​​​​Joker, ma non puoi dirlo a nessuno”, gli ha detto il suo agente