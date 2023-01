Serie TV

Condividi l'articolo Il Signore degli anelli – Gli anelli del Potere è una serie tv che, nel bene e nel male, ha fatto parlare di sé per tutto il 2022. Una serie attesissima che giorno dopo giorno ha fatto alzare le aspettative degli spettatori amanti della saga originale. Aspettative che forse si sono alzate anche troppo. Ne Gli anelli del Potere, infatti, possiamo trovare molti pregi ma questi non riescono a tenere banco contro i difetti. Se alla serie, dal punto di visto estetico, non si può dire nulla, sono tutti gli altri aspetti, soprattutto quelli legati alla sceneggiatura, ad avere delle criticità.

Il Signore degli anelli – Gli anelli del Potere è infatti una serie che è davvero un piacere alla vista, per le location, per i costumi e per tanti piccoli dettagli, ma questo non è sufficiente a soddisfare i tantissimi spettatori che l’attendevano con ansia da anni.

Vediamo quindi insieme i motivi per cui la serie non ha funzionato.

Il Signore degli anelli – Gli anelli del Potere non vale i soldi che è costata

Cominciamo la nostra analisi da un punto che per alcuni potrebbe essere considerato marginale mentre è la base su cui le varie critiche si sono fondate. Per la realizzazione de Gli anelli del Potere, infatti, è stata spesa una cifra mostruosa, vicino al miliardo di dollari se si considerano già le stagioni previste, che ha necessariamente generato grande hype tra gli spettatori.

Banalmente, se una serie tv ci viene venduta come la più costosa di sempre, noi vogliamo che la differenza rispetto ad altri prodotti più economici si senta, ma questo non accade mai. Come detto, la serie è ben realizzata dal punto di vista estetico, ma è impossibile pensare che tutto quel budget possa essere finito lì.

Una serie tv è fatta anche di sceneggiatura e quindi di contenuti che devono essere all’altezza delle aspettative, dettaglio decisamente trascurato dai creatori.

Il Signore degli anelli – Gli anelli del Potere – Adar

La sceneggiatura non regge il peso dei film della saga

Parleremo più tardi di come la trama de Il signore degli anelli – Gli anelli del Potere si pone rispetto agli scritti di Tolkien. In questo momento vogliamo solo valutare la sceneggiatura e quindi il contenuto della trama e le diramazioni di essa.

Necessariamente, però, il confronto con i film della saga storica non può non esserci e questo viene vinto a mani basse dai lungometraggi. Se in essi infatti la trama scorreva fluida, i personaggi erano ben amalgamati e caratterizzati e soprattutto non c’erano esagerate forzature e buchi narrativi (se non direttamente presenti anche nei libri), nella serie tutto questo si perde.

La serie porta avanti tante trame diverse, forse troppe, e per questo non riesce ad approfondirle adeguatamente, lasciando eccessiva libertà, e necessità, allo spettatore di dare delle spiegazioni logiche a quanto accade.