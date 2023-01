Condividi l'articolo

Dopo un 2022 che è stato ricco di uscite, alcune previste e attese da anni come per Avatar: la via dell’acqua, altre più inaspettate ma soddisfacenti come per Pinocchio di Del Toro o The Fabelmans di Spielberg, ci aspetta un 2023 altrettanto ricco di titoli interessanti. Spaziando tra vari generi e tra attori di fama internazionale, vediamo i 10 film più attesi di questo 2023.

Oppenheimer, Christopher Nolan

Film più attesi del 2023 – Oppenheimer

Cominciamo la nostra lista dei film più attesi del 2023 con uno tra quelli in lizza per rientrare tra i film più premiati dell’anno. Oppeheimer, come si può intuire dal titolo, parlerà del Progetto Manhattan e soprattutto dello scienziato ideatore della bomba atomica.