Condividi l'articolo

Rieccoci con il nostro appuntamento con la rubrica dedicata ai film da vedere su Netflix. Si sa, la stagione preferita da noi cinefili è l’inverno, che porta con sé freddo e giornate più corte che stimolano la nostra proverbiale pigrizia.

Ogni scusa è buona per restare sul divano, al caldo a guardare un buon film e a mangiare tonnellate di pop-corn. Netflix però per questo mese di dicembre non sembra volerci aiutare, lasciandoci quasi a bocca asciutta con un catalogo film al di sotto delle aspettative, fatta eccezione per qualche titolo.