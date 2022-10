Nadine Caridi, ex moglie di Jordan Belfort, ha spiegato che una celebre scena di The Wolf of Wall Street è accaduta davvero

Condividi l'articolo

Nadine Caridi, ex moglie di Jordan Belfort, base sulla quale Martin Scorsese ha creato il personaggio di Naomi “La Duchessa” Lapaglia nel suo The Wolf of Wall Street interpretato poi da Margot Robbie, sta pubblicando diversi video su TikTok nei quali parla della veridicità del film. In uno degli ultimi rivela che la scena abbastanza estrema nella quale Naomi e Jordan si incontrano è successa veramente.

Ragazzi mi avete chiesto come ho conosciuto Jordan, The Wolf of Wall Street. Beh, in realtà è avvenuto in modo abbastanza simile al film. Avevo circa 22 anni e facevo la modella e il mio ragazzo all’epoca mi disse: “Vuoi andare a questa festa a Westhampton in questa casa sulla spiaggia?”, e io: “Certo”. E così siamo andati, e ricordo di essere entrata in casa, e c’erano tutte queste persone che si comportavano in modo davvero strano. Non sapevo che erano tutte fatte di Quaaluded, non ne avevo idea.