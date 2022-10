Condividi l'articolo

Fin da quando Mercoledì, nuovissima serie Netflix di Tim Burton che racconterà le vicende della primogenita della Famiglia Addams ormai cresciuta (qui il trailer) è stata annunciata, in molti si stanno chiedendo una e una sola cosa: Fester ci sarà? L’iconico Zio calvo amante della tortura portata in scena in modo magistrale da Cristopher Lloyd nei due film della saga degli anni ’90 è forse il personaggio più amato di tutti. Tuttavia non è mai apparso in nessun prodotto promozionale dello show tanto che nei fan è sorto il dubbio che potrebbe non essere presente.

A tranquillizzare tutti è arrivato però lo stesso Burton che, parlando con Empire, ha confermato che Fester “Si presenterà” sicuramente in Mercoledì ad un certo punto. Tuttavia, non ha fornito alcuna informazione sull’attore che lo interpreterà, continuando a stuzzicare la curiosità dei fan. Il co-creatore della serie Alfred Gough in precedenza aveva detto a Vanity Fair che la mancanza di Fester nel marketing era stata intenzionale, ma non aveva offerto dettagli sul perché, dicendo solo ai fan di “guardare la serie”.