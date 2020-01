Pearl Jam: annunciati titolo e cover del nuovo album [FOTO]

I Pearl Jam, una delle più importanti grunge rock band del mondo, ha finalmente rivelato alcuni dettagli relativi al prossimo album. La band capitanata da Eddie Vadder infatti ha rilasciato il suo ultimo lavoro, Lightning Bolt, addirittura nel 2013 ed è giunto finalmente il momento che il mondo torni a ballare sulla musica dei Pearl Jam.

L’album si chiamerà Gigaton e vedrà la luce in primavera. Il titolo è un chiaro riferimento al problema annoso del surriscaldamento globale. Il gigatone infatti, unità di misura corrispondente a un miliardo di tonnellate, in climatologia si usa per indicare il distacco dei ghiacci dai poli, evento che in questo particolare momento storico sta aumentando spaventosamente di entità.

Non a caso la cover dell’album, scatto dell’acclamato fotografo naturalista Paul Nicklen, ritrae esattamente il distacco del ghiacciaio, appunto il gigatone.

//www.instagram.com/embed.js

I Pearl Jam non sono nuovi a questo tipo di manifestazioni di carattere politico e sociale. La band nata a Seattle nel 1990 è solita infatti inserire all’interno dei propri pezzi riferimenti ai problemi dell’attualità. Hanno notoriamente anche avuto da ridire sull’utilizzo del nucleare, cosa alla quale potrebbero far riferimento velato anche in questo album visto che il gigatone è anche utilizzato per misurare l’entità delle esplosioni nucleari.

Leggi anche:

Continuate a seguirci sulla nostra pagina Facebook ufficiale, La Scimmia sente, la Scimmia fa