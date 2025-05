News

La satira di Valerio Lundini torna più pungente e surreale che mai nella nuova stagione di Faccende Complicate, il programma che ha ormai consacrato il comico romano come una delle voci più originali del panorama televisivo italiano. In questa nuova tornata di episodi, Lundini si conferma maestro nel ribaltare i canoni dell'intervista televisiva tradizionale, e lo fa con ospiti d'eccezione e domande che sembrano uscite da un universo parallelo.

A conferma del suo stile inconfondibile, uno degli episodi più recenti ha visto protagonista nientemeno che Elijah Wood, l’attore statunitense noto in tutto il mondo per aver interpretato Frodo Baggins nella trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli. L’intervista, come prevedibile, ha preso una piega del tutto inattesa.

Lundini ha toccato un tema che da anni fa discutere: la controversa appropriazione politica della saga tolkieniana da parte di alcuni ambienti conservatori italiani. L’opera di Tolkien è stata infatti, più volte, eletta a simbolo identitario da parte di esponenti e sostenitori della destra, suscitando reazioni contrastanti tra i fan della saga.

Ed è proprio su questo spinoso argomento che il comico ha deciso di interpellare Wood con la sua consueta ironia spiazzante:

Non so se lo sai, ma in Italia molti politici ed elettori conservatori e di destra considerano Il Signore degli Anelli come la loro saga di riferimento. Non so se lo sapevi. […] Quando arrivi in Italia riesci a distinguere quando un fan viene da te perché è un nerd come gli altri o perché è… Un elettore di destra?

Colto di sorpresa, Wood ha cercato di capire come poter distinguere questi due tipi di fan, e la risposta di Valerio Lundini è stata tanto assurda quanto esilarante:

Sono pelati a volte

L’incontro tra il mondo immaginifico di Tolkien e la satira paradossale di Lundini ha generato un momento di televisione fuori da qualsiasi schema. Il comico ha saputo, ancora una volta, portare l’attenzione su un tema culturale e politico attraverso un linguaggio totalmente personale, capace di destrutturare anche gli argomenti più “seri” con una leggerezza apparente che nasconde una critica pungente.

Per chi volesse gustarsi l’intervista integrale, l’episodio è disponibile su RaiPlay. Semplicemente, Valerio Lundini.