Varie

News Casa Bianca: ritratto di Obama sostituito con uno dell’attentato a Trump [FOTO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Proprio così: nella Casa Bianca un ritratto di Obama è stato tolto e sostituito da uno di Trump che lo raffigura durante gli eventi dell’attentato dell’anno scorso Cambiamenti nella Casa Bianca: non solo il nuovo inquilino, Donald Trump – che già vi ha alloggiato dal 2017 al 2021 – ne ha ripreso possesso e sembra deciso a fare il bello e il cattivo tempo con tutti i poteri che ciò gli conferisce; ma pare anche che abbia voglia di cambiare l’arredamento. Nell’ala est del palazzo infatti ha fatto la sua comparsa un nuovo ritratto, questo qui sotto, che riprende la famosa scena dell’attentato a Trump l’anno scorso, quando l’attuale presidente – sopravvissuto all’attacco – mostrò il pugno ai suoi sostenitori e fan: una reazione che molto probabilmente è stata decisiva per la sua vittoria alle elezioni del 2024.

Twitter/WhiteHouse

Lo spazio in cui il ritratto è stato sistemato è tradizionalmente riservato agli ex-presidenti, ma siccome né Trump al primo mandato né Biden ne hanno aggiunto un loro, in quel punto c’era ancora un ritratto di Obama; che ora è stato tolto, lasciando il posto a questa interpretazione artistica dell’attentato a opera dell’artista floridiano Mark Lipp.

E quello di Obama? Bè ovviamente non è stato buttato nell’immondizia, per fortuna: ora si trova nella Entrance Hall della casa, sopra un pianoforte appartenuto a Franklin D. Roosevelt. Ciò non di meno, Trump è stato criticato per aver “rotto” con la tradizione e aver mostrato megalomania e insicurezza. “Proprio energia da dittatore da quattro soldi” ha detto Chris Jackson, sostenitore di Biden.

Twitter/@Scavino47

Che ne pensate? Diteci la vostra su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp