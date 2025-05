Elon Musk si appunta “Top Secret” a una riunione ufficiale: il meme è già virale [FOTO]

Varie

Condividi l'articolo Gli appunti che ha preso Elon Musk durante una delle riunioni di altissimo livello: “Top Secret”, sottolineato due volte e con due punti esclamativi Era qualche giorno che Elon Musk non faceva parlare di sé, dato che Donald Trump ha occupato gran parte dei titoli al posto suo tra dazi e uscite imbarazzanti. Poi c’è il fatto che il CEO di Tesla pare non abbia gradito molto le tariffe imposte da Trump e la politica economica estesa dal POTUS al resto del mondo. Comunque, ormai abbiamo capito come vanno le cose con questa nuova amministrazione di The Donald: non passa giorno o quasi senza che accada qualcosa di discutibile, controverso o, come in questo caso, del tutto comico. E il protagonista è stavolta di nuovo il nostro Elon, fotografato durante una riunione di gabinetto ufficiale.

In quanto responsabile del DOGE per i tagli alle spese statali superflue, infatti, Musk deve rendere conto al governo della sua attività e questo include partecipare a incontri e riunioni che, come è stile di Trump, non avvengono a porte chiuse ma sono anzi spesso spettacolarizzati e accolgono fotografi e telecamere.

E dev’essere stato uno di questi a catturare questa immagine, già virale: durante un incontro di giovedì 10 Musk s’è appuntato su carta la seguente osservazione: “Top Secret!!” Non ci credete? Ecco la foto: è già virale su internet, dato che è anche scritto con due punti esclamativi ed è sottolineato due volte.

Una cosa che un po’ si commenta da sola. Magari Elon è convinto di essere all’interno di un film di spionaggio e vuole dimostrare di essere degno del ruolo e attento come uno studente in classe; oppure, che forse è anche peggio, vuole prendersi gioco dell’intera situazione con una gag improvvisata sul momento. Ma c’è da propendere di più per la prima ipotesi.

Ricordiamoci che questo è uno degli uomini più ricchi e potenti del mondo, e che fino a qualche anno fa brillava come imprenditore geniale e audace in prima linea nella sfida del progresso e nello sviluppo delle nuove tecnologie e di audaci imprese come la conquista di Marte. La domanda, quindi, sorge spontanea: che cosa è successo?

