Varie Donald Trump impone i dazi anche a due isole abitate solo… da pinguini [FOTO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo L’aggressiva politica economica di Donald Trump non risparmia proprio nessuno! Cina, mettiti in coda: gli ormai celeberrimi dazi che Donald Trump ha deciso di imporre a tutto il mondo – con l’unico scopo, pare, di farsi baciare il fondoschiena – hanno coinvolto parecchi paesi e territori, persino alcuni… in cui non vive nessuno. Non è corretto dire che non c’è anima viva, ma insomma… queste due isole dell’Oceano Indiano sono abitate solo da pinguini. Potete immaginarveli come i pinguini di Madagascar se volete, dato che le due isole in questione – Heard Island e McDonald Island – non si trovano molto distanti dallo stato africano (ma sono territorio australiano). Come potete vedere, entrambe le isole compaiono nell’elenco dei luoghi interessati dalle nuove tariffe – al 10% – sul profilo ufficiale X della Casa Bianca.

Ovviamente, appena s’è saputo, i meme a tema hanno cominciato a circolare copiosamente in rete. Tra chi si domanda come potrebbero mai dei pinguini pagare il 10% sui loro traffici commerciali con gli Stati Uniti e chi si domanda a chi sia stata affidata la compilazione di questa lista, la cosa è diventata presto oggetto di ridicolo in tutto il web.

Non è certo il primo meme sorto dalle attività della nuova amministrazione Trump: dall’ordine esecutivo che ha reso tecnicamente tutti gli americani “donne” – compresi gli uomini – alla legge del 1798 riesumata per deportare in massa gli immigrati, e senza dimenticare le mire sulla Groenlandia, Trump sta facendo parlare di sé e delle sue decisioni come mai prima.

Fonte: Know Your Meme

