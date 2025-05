Varie

Curiosità Cina: il ponte di Huajiang sarà il più alto del mondo, a 600 metri sopra il livello del mare [FOTO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Il ponte di Huajiang si ergerà ad altezze vertiginose e sarà anche molto grande: un’opera maestosa già quasi terminata Il ponte di Huajiang è stato costruito in soli tre anni e aprirà al traffico nel giugno del 2025. Si tratta di quello che diventerà di fatto il ponte più alto del mondo, sito a circa 625 metri sopra il livello del mare. Sarà 200 metri più alto dell’Empire State Building di New York e nove volte più grande del famoso Golden Gate di San Francisco. Qu Honglun/China News Service/VCG via Getty Images Ufficialmente si chiama Huajiang Grand Canyon Bridge e si trova nella provincia cinese di Guizhou. Dalle foto potete farvi una buona idea della sua maestosità. La sua funzione sarà di connettere le aree di Liuzhi e Anlong passando sopra il fiume Belpan e ridurre un viaggio attraverso la gola che dura anche un’ora a pochi minuti soltanto.

Qu Honglun/China News Service/VCG via Getty Images

Ovviamente, la speranza è che il ponte attragga anche molti turisti come monumento a sé, a prescindere dalla sua utilità per il traffico; ragionamento fatto anche per il mai realizzato ponte sullo stretto di Messina, o per il celebre ponte sospeso in Turchia. I ponti, poco da fare, fanno sempre il loro effetto!

