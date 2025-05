News Thorne, accuse shock a Rourke: “Mi ha colpita sui genitali” Attraverso i social Bella Thorne ha lanciato accuse gravissime nei confronti di Mickey Rourke Di Matteo Furina -

Dopo la controversia scoppiata al Celebrity Big Brother UK, dove Mickey Rourke è stato ammonito per insulti omofobi rivolti alla cantante JoJo Siwa, emergono nuove e gravi accuse nei confronti dell'attore. Bella Thorne, che ha lavorato con Rourke nel film del 2020 Girl, ha infatti deciso di rompere il silenzio e raccontare pubblicamente un'esperienza traumatica vissuta sul set, definendola una delle peggiori della sua carriera.

Attraverso una serie di post pubblicati sul suo profilo Instagram, Bella Thorne ha condiviso dettagli scioccanti sull’esperienza lavorativa con Rourke:

Questo fottuto tizio. SCHIFOSO. Ho dovuto lavorare con quest’uomo – in una scena in cui sono in ginocchio con le mani legate dietro la schiena. Avrebbe dovuto usare un oggetto di metallo per colpirmi la rotula, e invece l’ha usata sui miei genitali attraverso i jeans. Colpendoli ripetutamente.

L’attrice ha spiegato che, a seguito di quella scena, ha riportato lividi sull’osso pelvico:

Una delle peggiori esperienze della mia vita come attrice.

Bella Thorne ha poi proseguito il suo sfogo sulla piattaforma X (ex Twitter), raccontando ulteriori episodi avvenuti durante le riprese:

So many gross stories of things he made me go thru on that movie, including in his last scene to speed up and rev his engine so he could cover me completely in dirt. Idk I guess he thought it was funny to humiliate me in front of the entire crew. Having to go in his trailer… — BITCHIMBELLATHORNE (@bellathorne) April 11, 2025

Sono tante le storie disgustose che mi ha fatto vivere in quel film, inclusa la scena finale in cui accelera e fa rombare il motore in modo da potermi ricoprire completamente di polvere. Non lo so, credo che pensasse fosse divertente umiliarmi di fronte a tutta la troupe. Dovevo andare nella sua roulotte completamente da sola perché si rifiutava di parlare con il regista o i produttori, quindi ho dovuto convincerlo a presentarsi e a completare il suo lavoro, mentre urlava richieste folli ai produttori. In realtà ho dovuto implorare. Da sola. Nella sua roulotte

Dato che il film non poteva essere finito senza di lui, il lavoro di tutti sarebbe andato perso e completamente inutile. Non volevo farlo. Mi sentivo a disagio, ma ho fatto quello che mi era stato chiesto di fare e ciò che era meglio per il film. Mickey non avrebbe mai dovuto mettere nessuno in quel film in nessuna delle posizioni che ha assunto.

Nonostante tutto, Bella Thorne ha voluto sottolineare il valore del lavoro svolto dal resto della troupe:

Altra nota a margine: tipo, fanculo Mickey, il modo in cui si è comportato non nega l’incredibile duro lavoro che tutti gli altri hanno messo in quel film. Tutti hanno lavorato DURAMENTE, letteralmente sangue, sudore e lacrime per realizzare quel film e sono davvero orgogliosa di tutti e del lavoro svolto per quel film.

In seguito alla pubblicazione delle dichiarazioni di Bella Thorne, un portavoce di Mickey Rourke ha rilasciato una dichiarazione a Variety, negando ogni accusa:

Queste accuse sono estremamente gravi. Il signor Rourke nega fermamente qualsiasi condotta intenzionale scorretta. Non è stato informato di tali preoccupazioni durante le riprese e non era a conoscenza del disagio della signora Thorne fino ad ora. Per rispetto di tutte le parti e data la gravità delle accuse, il signor Rourke non rilascerà ulteriori commenti pubblici in questo momento. Rimane disponibile a collaborare a qualsiasi indagine appropriata attraverso i canali appropriati. Affermiamo il diritto di ogni artista a sentirsi sicuro e rispettato nel proprio ambiente di lavoro.

