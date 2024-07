News Lillo ricorda l’incontro con Greg che gli cambiò la vita Parlando con Il Corriere della Sera, Lillo ha raccontato il suo primo incontro con Greg Di Matteo Furina -

Lillo, all'anagrafe Pasquale Petrolo, è oggi uno dei comici più affermati in Italia grazie soprattutto al suo lavoro di coppia insieme a Greg. Lo scorso dicembre ha raccontato dei suoi esordi in una lunga intervista con Il Corriere della Sera dove ha rivelato la sua intrinseca timidezza e il sogno che aveva da bambini: disegnare fumetti.

La mia passione. Ma i miei volevano il pezzo di carta, mi fecero studiare Ragioneria, cinque anni buttati, una sofferenza – dice Lillo. Poi mi iscrissi a una scuola di disegno che mi pagavo vendendo cerotti porta a porta. Mi misi a vendere cinte di tela ai semafori, con un amico. Le pagavo 250 lire, le mettevo a 500, si guadagnicchiava. Poi collaborai con una ditta che faceva zainetti per bambini, disegnavo orsacchiotti e paperelle. E creavo gli adesivi per Cioè, la rivista per ragazzine: cuoricini, fiorellini, pupazzetti.

Fu proprio in quel periodo che incontrò Carlo Gregori, arte Greg e questo gli cambiò totalmete la vita.

Era il 1988. Lui lavorava per la casa editrice Acme, quella di Lupo Alberto e Cattivik, io ero un freelance. Andavamo a casa sua ad ascoltare dischi o a guardare un film. Cinque anni dopo abbiamo cominciato a lavorare insieme. Io scrivevo canzoni umoristiche per me e i miei amici, lui aveva un suo repertorio e suonava con una band. A mia insaputa ci ha iscritto a un concorso di musica demenziale. “Venerdì tocca a noi”. Mi è preso un colpo. Non me la sentivo proprio. Ho fatto finta di aver dimenticato a casa la chitarra, mi ci ha trascinato lo stesso. Un successo incredibile, ci hanno chiesto cinque bis

Dopo questa esibizione, crearono una band che chiamarono Latte & i Suoi Derivati e da quel momento iniziarono a girare facendo serate. In uno di questi, Lillo incontrò sua moglie Tiziana:

Era una fan di Latte & i Suoi Derivati, veniva ai concerti. Ci hanno presentato e ci siamo rimasti simpatici, mi ha lasciato il numero. Per due mesi ci siamo frequentati come amici, poi il resto è venuto naturale. Siamo sposati da 18 anni e conviviamo da almeno 23.