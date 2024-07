News Lele Mora ricorda gli inizi di Belen: “Assunta come badante” Ospite di Gurulandia, Lele Mora ha ricordato la prima volta che ha incontrato Belen Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Il racconto di Lele Mora Seguiteci sempre su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp Lele Mora è stato uno degli agenti dei vip più importanti nel panorama italiano all’inizio degli anni 2000. Grazie a lui personaggi come Fabrizio Corona o Belen Rodriguez hanno trovato una gigantesca fama nel nostro Paese. Ospite del podcast Gurulandia, Mora ha raccontato proprio degli esordi della modella e conduttrice argentina.

Io conosco Belen ad un capodanno che lei era arrivata a Cortina con il suo fidanzato di allora che era Marco Borriello – dice Lele Mora. Lei mi ha chiesto di poter lavorare con me e io accetto. Da lì sono successi alcuni problemini perché lei era in Italia senza il permesso di soggiorno e le dico di tornare in Argentina, ma lei non aveva i soldi per il biglietto andata e ritorno. Che problema c’è? Gliel’ho fatto io

Ti assumo io, le ho detto, ma perché la cosa sia credibile io non posso assumerti come artista, ma ti assumo come badante, cameriera e da allora l’ho messa subito a fare un programma su Rai2 e poi l’ho mandata all’Isola dei Famosi e da lì è scoppiato il fenomeno Belen Rodriguez

Ritroveremp Belen sia su Nove dove condurrà insieme ai PanPers Only Fun – Comico show che su Real Time dove racconterà storie di coppie in crisi nel programma Amore alla prova – La crisi del settimo anno. Proprio riguardo a questa trasmissione, la conduttrice ha pubblicato un appello su Instagram scrivendo:

Sono alla ricerca di coppie che vogliano affrontare i loro problemi vivendo un’esperienza unica e autentica. Mettete alla prova il vostro amore iscrivendovi ai casting. Ah, non sarete soli: con voi ci sarò io. Belen.

Che ne pensate di queste parole di Lele Mora?