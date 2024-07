Varie

News Elisa Esposito spiega cos’è successo con Michelle Comi: “Non voglio avere più nulla a che fare con lei” Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Elisa Esposito ha denunciato Michelle Comi per diffamazione, e racconta com’è nato lo screzio tra le due Tutta Italia ha assistito (via social) alla lite furiosa tra Elisa Esposito e Michelle Comi, lite nata da quello che doveva essere in realtà un chiarimento in seguito a diverse incomprensioni sorte online. Oggi, la prof di corsivo ricostruisce l’accaduto in una intervista a Fanpage, fornendo tutti i dettagli. “Sono andata a sporgere denuncia per diffamazione perché [Michelle] ha pubblicato delle chat private. Credo sia anche un bel messaggio da lanciare ai giovani che mi seguono, così capiscono che pubblicare chat private è illegale. Ora se ne sta occupando il mio avvocato. Le chat erano nostre, inviai l’audio a lei dopo una serata”.

Riguardo all’incontro al bar, la Esposito spiega: “Ci siamo incontrate lì per parlare, ma abbiamo alzato un po’ i toni. Ci siamo tirate uno spintone, poi ci hanno fermato sia il mio ragazzo sia delle persone presenti. Ero andata lì con tutte le buone intenzioni. Ci siamo scritte per darci appuntamento, per chiarire, quel giorno. Ma non abbiamo mai più parlato, in privato, della vicenda”.

“Dal giorno alla notte mi sono ritrovata delle stories da parte sua contro di me, a caso. Eravamo in buoni rapporti, ci sono rimasta un po’ male. Non la conoscevo bene come persona, ormai mi aspetto di tutto” spiega la Esposito, sentenziando poi: “Non voglio avere più nulla a che fare con lei”.

Fonte: Fanpage

