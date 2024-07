News

Serie TV Gen V: la seconda stagione arriverà nel 2025 Il capo di Amazon MGM Studios Vernon Sanders ha rivelato che la seconda stagione di Gen V arriverà nel 2025 Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Il ritorno di Gen V è vicino! Seguiteci sempre su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp Si è da poco conclusa la quarta stagione di The Boys (qui la nostra recensione) che tornerà con la quinta e conclusiva nel 2026. Nel mezzo arriverà la seconda stagione dello spi-off Gen V che promette di essere davvero interessante. Il capo di Amazon MGM Studios Vernon Sanders ha anticipato che la nuova stagione arriverà nel 2025 ed è attualmente in lavorazione.

Amiamo Gen V. La seconda stagione si sta rivelando davvero forte. Hanno avuto le loro difficoltà ovviamente con la perdita di Chance [Perdomo] ma alla fine penso che tutti i fan di The Boys adoreranno davvero questa seconda stagione e rimarranno sintonizzati per vedere se ce ne saranno altre – ha detto parlando con The Wrap prima di confermare che lo show punta a un’uscita nel 2025. Siamo in produzione ora. Siamo in produzione da diverse settimane ormai, probabilmente ancora un mese o due di lacvoro e spero che uscirà l’anno prossimo.

Sanders ha anche confermato che lo studio è aperto ad altri spin-off di The Boys , soprattutto ora che lo show principale si concluderà con la sua quinta e ultima stagione. La decisione spetta però al creatore della serie, Eric Kripke.

Tutto questo riguarda Eric Kripke. Abbiamo avuto questo incredibile successo grazie alla sua visione e alla sua esecuzione e lui ci ha detto da un po’ che crede che questa dovrebbe davvero essere una serie di cinque stagioni – dice Sanders. Certo, gli abbiamo chiesto: “Sei davvero sicuro che non possa andare avanti per più tempo?” E lui ci ha pensato un po’, ma è tornato alla sua visione originale e vogliamo onorarla. E allo stesso modo, se c’è di più in questo universo, che amiamo, alla fine sarà lui a mostrarci cosa

Che ne pensate? Curiosi di vedere la seconda stagione di Gen V?